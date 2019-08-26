Бывшая пятая ракетка мира поделилась ожиданиями от матча Шарапова — С. Уильямс

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, рассказала об ожиданиях от матча россиянки Марии Шараповой с американкой Сереной Уильямс в первом круге US Open.

«Это будет невероятный матч первого круга. Просто невероятный. Будет интересно посмотреть, как Серена справится в психологическом плане, так как она будет ощущать большое давление. Марии же терять нечего. С нетерпением жду этой игры», — цитирует Гантухову Daily Express.

Даниэла также назвала главного, по её мнению, фаворита предстоящего турнира.

«Серену никогда не стоит списывать со счётов, но со всем этим давлением ей придётся нелегко. Больше всего мне сейчас нравится Мэдисон Кис. Она победила в Цинциннати и уже доходила до финала US Open. Она знает как далеко проходить по турнирной сетке. Условия в Нью-Йорке больше подходят агрессивным игрокам, так что у неё будет шанс. Она очень агрессивна, обладает прекрасной подачей. Если Кис сохранит свою форму, то будет интересно посмотреть, чего она сможет достичь», — сказала словачка.

Кис стала 9-й ракеткой мира, Стивенс — 10-й, Шарапова — 87-я