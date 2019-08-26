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Д. Макинрой: больше всего на меня похож Шаповалов

Д. Макинрой: больше всего на меня похож Шаповалов
Теннис / US Open 2019 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал, кто из нынешних игроков больше всего похож на него.

«Я бы назвал Шаповалова. Денис больше всего похож на меня. Дело не том, что он играет в схожем стиле. Просто я предполагаю, что сам играл бы так же, если бы выступал сейчас. Удары стали мощнее, быстрее и жёстче. Но Шаповалов — не самый крупный парень, он лишь немного выше меня.

Он также является левшой, и я ощущаю близость к его энергетике и движению по корту. Он действует столь же интенсивно и энергично, как я", — цитирует Макинроя Tennis World USA.

В первом круге Открытого чемпионата США канадец Шаповалов сыграет с соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом.

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