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Камельзон: победа над Федерером показала, что Рублёв полностью вышел из кризиса

Камельзон: победа над Федерером показала, что Рублёв полностью вышел из кризиса
Теннис / US Open 2019 0

Член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон поделился ожиданиями от выступления россиянина Андрея Рублёва на US Open 2019.

В первом круге уроженец Москвы 27 августа встретится с греком Стефаносом Циципасом, посеянным под восьмым номером.

«Рублёв готов бороться с любым соперником от начала до конца. Даже в бытность ребёнком он никого не боялся — для него никогда не было авторитетов. Поэтому высоко ставлю победу Андрея над Роджером. Он его обыграл на главном корте арены в Цинциннати, которая была переполнена зрителями. Думаю, это является показателем окончательного выхода нашего теннисиста из кризиса. И он способен ещё прибавлять. Вполне возможно, что уже на US Open Рублёв себя покажет с самой лучшей стороны», — цитируют Камельзона «Известия».

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