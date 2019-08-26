«Cобака-предсказатель» назвала победительницу матча С. Уильямс – Шарапова

Пресс-служба US Open обратилась к «собакам-предсказателям» накануне старта первого круга турнира.
Один из четвероногих «экспертов» выбрал победительницу матча между американкой Сереной Уильямс и россиянкой Марией Шараповой. Собака по кличке Тимбер отдала предпочтение прошлогодней финалистке соревнований. Животное подошло к миске, за которой скрывалась фотография Уильямс.
Матч 1-го круга US Open С. Уильямс — Шарапова откроет первую вечернюю сессию турнира и начнётся 27 августа в 02:00 мск. Перед ними сыграет действующий чемпион серб Новак Джокович, после – швейцарец Роджер Федерер.
Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла Серену.
Запись доступна на странице US Open в «Твиттере».
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