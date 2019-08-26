Халеп рассказала о кумирах детства

Румынская теннисистка Симона Халеп вспомнила о том, какие спортсмены вдохновляли её в детстве.
«Всегда восхищалась Жюстин Энен. Она была моим кумиром. Наверное, потому что мы одного роста. Я пыталась копировать её манеру игры. Очень нравился её одноручный бэкхенд. Затем поняла, что с двух рук бить удобнее, однако до сих пор восхищаюсь её стилем», — приводит слова Халеп пресс-служба US Open.
В первом круге Открытого чемпионата США Халеп встретится с американкой Николь Гиббз.
В 2019 году уроженка Констанцы выиграла Уимблдон. В рейтинге WTA Симона занимает четвёртую строчку.
Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.
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