Нисикори из-за травмы соперника стал первым участником 1/32 финала US Open
Японец Кей Нисикори пробился во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Он вышел в следующий раунд на отказе аргентинца Марко Трунгеллити. Матч завершился во втором сете при счёте 6:1, 4:1 в пользу Нисикори.
Теннисисты провели на корте 48 минут. Нисикори выполнил 1 эйс, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Трунгеллити 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в третий круг соревнований Нисикори поспорит либо с бразильцем Тьяго Монтейро, либо с американцем Брэдли Кланом.
Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
26 августа 2019 года, понедельник. 18:05 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
205
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
0 : 2
Rt
7
Кей Нисикори
К. Нисикори
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