Нисикори из-за травмы соперника стал первым участником 1/32 финала US Open

Японец Кей Нисикори пробился во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Он вышел в следующий раунд на отказе аргентинца Марко Трунгеллити. Матч завершился во втором сете при счёте 6:1, 4:1 в пользу Нисикори.

Теннисисты провели на корте 48 минут. Нисикори выполнил 1 эйс, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Трунгеллити 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований Нисикори поспорит либо с бразильцем Тьяго Монтейро, либо с американцем Брэдли Кланом.

Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.