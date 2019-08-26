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Нисикори из-за травмы соперника стал первым участником 1/32 финала US Open

Нисикори из-за травмы соперника стал первым участником 1/32 финала US Open
Теннис / US Open 2019 0

Японец Кей Нисикори пробился во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Он вышел в следующий раунд на отказе аргентинца Марко Трунгеллити. Матч завершился во втором сете при счёте 6:1, 4:1 в пользу Нисикори.

Теннисисты провели на корте 48 минут. Нисикори выполнил 1 эйс, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Трунгеллити 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований Нисикори поспорит либо с бразильцем Тьяго Монтейро, либо с американцем Брэдли Кланом.

Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

26 августа 2019 года, понедельник. 18:05 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Марко Трунгеллити
205
Аргентина
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
0 : 2
Rt
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
1 2 3
           
1 1  
6 4  
           
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