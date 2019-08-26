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Касаткина уступила Конте в первом круге Открытого чемпионата США

Касаткина уступила Конте в первом круге Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

На старте US Open в женском одиночном разряде россиянка Дарья Касаткина в трёх сетах проиграла представительнице Великобритании Йоханне Конте со счётом 1:6, 6:4, 2:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Касаткина не подавала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из пяти. Её соперница выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков.

За выход в третий круг Конта поспорит либо с россиянкой Маргаритой Гаспарян, либо с австралийкой Присциллой Хон.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open. Женщины. Первый круг
Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 6:7 (6:8), 6:7 (3:7).

26 августа 2019 года, понедельник. 18:05 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
16
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 1
Дарья Касаткина
42
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1 2 3
           
6 4 6
1 6 2
           
26 августа 2019 года, понедельник. 18:05 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Тереза Мартинцова
138
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
0 : 2
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
6 6 6 3  
7 8 7 7  
           
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