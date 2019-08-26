Касаткина уступила Конте в первом круге Открытого чемпионата США

На старте US Open в женском одиночном разряде россиянка Дарья Касаткина в трёх сетах проиграла представительнице Великобритании Йоханне Конте со счётом 1:6, 6:4, 2:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.
Касаткина не подавала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из пяти. Её соперница выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков.
За выход в третий круг Конта поспорит либо с россиянкой Маргаритой Гаспарян, либо с австралийкой Присциллой Хон.
US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.
US Open. Женщины. Первый круг
Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 6:7 (6:8), 6:7 (3:7).
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