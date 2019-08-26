Федерер — самый высокооплачиваемый теннисист в мире по версии журнала Forbes

Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов 2019 года по версии журнала Forbes.

Как сообщает официальный сайт издания, суммарный доход 38-летнего спортсмена за год составил рекордные 93,4 млн долларов, из которых 7,4 млн — призовые, а 86 млн — спонсорские контракты и другая деятельность. Уроженец Базеля возглавляет рейтинг 14 лет подряд.

Серб Новак Джокович занял второе место (50,6 млн). В топ-3 оказался Кей Нисикори из Японии (37,3 млн). Четвёртым стал испанец Рафаэль Надаль (35 млн). Пятое место и лидерство среди женщин захватила американка Серена Уильямс, заработавшая за 2019 год 29,2 млн.

Напомним, на US Open 2019 Федерер в матче первого круга сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалом.