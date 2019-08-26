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Гаспарян успешно стартовала на US Open и сыграет с обидчицей Касаткиной

Гаспарян успешно стартовала на US Open и сыграет с обидчицей Касаткиной
Теннис / US Open 2019 0

Россиянка Маргарита Гаспарян преодолела первый круг Открытого чемпионата США. Она в двух сетах обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.

Гаспарян выполнила 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из семи. Хон не подавала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 5 брейков.

Следующий соперницей Гаспарян станет британка Йоханна Конта, которая на старте соревнований взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

26 августа 2019 года, понедельник. 19:35 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
61
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
2 : 0
Присцилла Хон
130
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 4  
           
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