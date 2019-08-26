Гаспарян успешно стартовала на US Open и сыграет с обидчицей Касаткиной
Россиянка Маргарита Гаспарян преодолела первый круг Открытого чемпионата США. Она в двух сетах обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.
Гаспарян выполнила 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из семи. Хон не подавала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 5 брейков.
Следующий соперницей Гаспарян станет британка Йоханна Конта, которая на старте соревнований взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной.
US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.
26 августа 2019 года, понедельник. 19:35 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
61
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
2 : 0
130
Присцилла Хон
П. Хон
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