Гаспарян успешно стартовала на US Open и сыграет с обидчицей Касаткиной

Россиянка Маргарита Гаспарян преодолела первый круг Открытого чемпионата США. Она в двух сетах обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.

Гаспарян выполнила 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из семи. Хон не подавала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 5 брейков.

Следующий соперницей Гаспарян станет британка Йоханна Конта, которая на старте соревнований взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.