Медведев: раньше был фанатом Сафина, теперь больше нравится игра Давыденко

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о кумирах. Он отметил игру Марата Сафина и Николая Давыденко.

«В самом начале карьеры восхищался игрой Марата Сафина и Николая Давыденко. Они были лучшими. Меня поражала мощь Сафина, его удары с лёта, подача. Это было великолепно. Но сейчас мне ближе стиль игры Давыденко. Часто смотрю обзоры его матчей», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

На старте Открытого чемпионата США Медведев в трёх сетах переиграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Во втором круге уроженец Москвы встретится либо с южнокорейцем Квон Сон У, либо с боливийцем Уго Дельеном.

Серб Новак Джокович является действующим победителем US Open.