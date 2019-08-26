Медведев: раньше был фанатом Сафина, теперь больше нравится игра Давыденко
Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о кумирах. Он отметил игру Марата Сафина и Николая Давыденко.
«В самом начале карьеры восхищался игрой Марата Сафина и Николая Давыденко. Они были лучшими. Меня поражала мощь Сафина, его удары с лёта, подача. Это было великолепно. Но сейчас мне ближе стиль игры Давыденко. Часто смотрю обзоры его матчей», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.
На старте Открытого чемпионата США Медведев в трёх сетах переиграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Во втором круге уроженец Москвы встретится либо с южнокорейцем Квон Сон У, либо с боливийцем Уго Дельеном.
Серб Новак Джокович является действующим победителем US Open.
Медведев одержал разгромную победу в первом раунде Открытого чемпионата США
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