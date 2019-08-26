Джокович начал защиту титула на US Open с победы над Карбальесом-Баэна

Первая ракетка мира серб Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису. Он в трёх сетах взял верх над представителем Испании Роберто Карбальесом-Баэна со счётом 6:4, 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.

Уроженец Белграда выполнил 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. В активе его соперника 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Во втором круге Джокович сыграет либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с представителем Аргентины Хуаном-Игнасио Лондеро.

Новак является действующим чемпионом US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.