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Джокович начал защиту титула на US Open с победы над Карбальесом-Баэна

Джокович начал защиту титула на US Open с победы над Карбальесом-Баэна
Теннис / US Open 2019 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису. Он в трёх сетах взял верх над представителем Испании Роберто Карбальесом-Баэна со счётом 6:4, 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.

Уроженец Белграда выполнил 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. В активе его соперника 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Во втором круге Джокович сыграет либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с представителем Аргентины Хуаном-Игнасио Лондеро.

Новак является действующим чемпионом US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.

26 августа 2019 года, понедельник. 21:20 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Роберто Карбальес-Баэна
76
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
1 2 3
           
6 6 6
4 1 4
           
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