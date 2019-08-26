Маррей одержал первую победу в одиночном разряде с начала 2019 года

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей выиграл первый с января текущего года матч на турнирах в одиночном разряде.

Маррей во встрече первого круга «челленджера» на Мальорке, Испания, разгромил 17-летнего Имрана Сибиля со счётом 6:0, 6:1. За матч Энди уступил в 14 розыгрышах.

Последний раз Маррей побеждал в одиночном разряде 1 января в Брисбене — тогда он одолел австралийца Джеймса Дакворта.

В начале 2019 года британец сообщил о готовности завершить карьеру из-за болей в бедре, но затем перенёс операцию и изменил решение. После возвращения на корт Энди выступал в парном разряде.

Напомним, Маррей провёл лишь третий одиночный матч после операции. На «Мастерсе» в Цинциннати он уступил французу Ришару Гаске, а на турнире в Уинстон-Сейлеме проиграл американцу Теннису Сандгрену.