Медведев рассказал, что его беспокоило в матче первого круга US Open

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру в матче первого круга Открытого чемпионата США. Уроженец Москвы в трёх сетах обыграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2.
«Доволен результатом. Не могу сказать, что доволен своей игрой, но выигрыш 6:4, 6:1, 6:2 в первом круге „Шлема“, особенно после трёх тяжёлых недель — это супер. Надо втянуться в турнир и дальше играть только лучше.
Вызов физио? В один момент почувствовал не то что боль — забеспокоила ягодичная мышца. И вызвал физио, чтобы он посмотрел, помассировал. Всё помогло, стало легче двигаться и ничего больше не болело.
Пятое место в рейтинге ощущается и в жизненном плане. Мне всегда казалось, что у меня много кто хочет взять интервью, а оказалось, что нет. С этим также надо уметь справляться, набираться опыта. Сетка — да, полегче. Я и раньше говорил, что четвёртым быть лучше, чем пятым, а пятым — лучше, чем девятым", — цитирует Медведева Eurosport.
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