Серена Уильямс менее чем за час разгромила Шарапову в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во 2-й круг US Open, разгромно проиграв американке Серене Уильямс, посеянной под восьмым номером, в двух сетах с одинаковым счётом 1:6, 1:6. Встреча продлилась менее часа и составила всего 59 минут.
Это поражение стало 20-м для Шараповой в общем зачёте личных встреч с Сереной (3:20).
Следующей соперницей Серены Уильямс станет американка Кэти Макнелли, ранее переигравшая швейцарку Тимею Бачински в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она сенсационно обыграла Серену Уильямс.
- 27 августа 2019
-
04:18
-
02:59
-
00:55
-
00:41
-
00:07
- 26 августа 2019
-
23:50
-
23:19
-
22:39
-
22:19
-
21:45
-
21:24
-
21:11
-
20:40
-
20:18
-
19:57
-
19:49
-
19:10
-
18:13
-
17:55
-
17:19
-
16:05
-
15:25
-
14:44
-
13:45
-
13:17
-
13:01
-
12:01
-
11:08
-
10:06
-
09:15
-
09:09
-
08:50
-
08:36
-
00:25
- 25 августа 2019
-
23:59
Партнерский контент