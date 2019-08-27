Серена Уильямс менее чем за час разгромила Шарапову в первом круге US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во 2-й круг US Open, разгромно проиграв американке Серене Уильямс, посеянной под восьмым номером, в двух сетах с одинаковым счётом 1:6, 1:6. Встреча продлилась менее часа и составила всего 59 минут.

Это поражение стало 20-м для Шараповой в общем зачёте личных встреч с Сереной (3:20).

Следующей соперницей Серены Уильямс станет американка Кэти Макнелли, ранее переигравшая швейцарку Тимею Бачински в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она сенсационно обыграла Серену Уильямс.