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Серена Уильямс менее чем за час разгромила Шарапову в первом круге US Open

Серена Уильямс менее чем за час разгромила Шарапову в первом круге US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во 2-й круг US Open, разгромно проиграв американке Серене Уильямс, посеянной под восьмым номером, в двух сетах с одинаковым счётом 1:6, 1:6. Встреча продлилась менее часа и составила всего 59 минут.

Это поражение стало 20-м для Шараповой в общем зачёте личных встреч с Сереной (3:20).

Следующей соперницей Серены Уильямс станет американка Кэти Макнелли, ранее переигравшая швейцарку Тимею Бачински в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она сенсационно обыграла Серену Уильямс.

27 августа 2019 года, вторник. 02:50 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 0
Мария Шарапова
87
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
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