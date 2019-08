Шарапова: если ты не можешь подавать, всё довольно непросто

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала поражение от Серены Уильямс в первом круге US Open (1:6, 1:6).



«Это непростой путь, и он всегда таким был. Но не стоит забывать, что четыре месяца назад я перенесла операцию на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, – это серьёзно. Это замечательно.



Можно сколько угодно работать, но если ты не можешь подавать, всё довольно непросто. Это самая большая преграда и проблема для меня.



После долгого матча с Контавейт в Торонто у меня примерно неделю были проблемы с плечом. Я старалась привести его в норму. По-моему, в том матче я выполнила где-то 200 подач – очень много по сравнению с тренировкой перед игрой.



Сейчас мне нужно мудро подойти к расписанию. Но при этом я хочу как можно больше играть до конца сезона.



В целом я верю в свои возможности. Можете списать меня со счетов. Многие могут меня списать со счетов – особенно после 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но если ты сама себя не списываешь, все будет хорошо», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.



