Серена Уильямс: я здесь для победы

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу в первом круге US Open над Марией Шараповой. Счёт в личных противостояниях спортсменок стал 20-2.



«Для меня действительно важно играть сложные матчи. Мне нравится проходить через сложные матчи. На самом деле иногда начинаю медленно, но это фактически помогает мне.



Шарапова тот игрок, который продолжает идти вперёд. Даже в конце она хочет бороться. Поэтому мне нужно было прессинговать её, постоянно держать в напряжении.



Победа на турнире? Чувствую, что нахожусь здесь именно для этого. Посмотрим, что получится», — приводит слова Уильямс пресс-служба WTA.



Серена Уильямс шесть раз становилась чемпионкой US Open. После победы над Шараповой Уильямс продолжила серию беспроигрышных первых игр на чемпионате US Open – 19-0.

