Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер одержал победу над Нагалом и вышел во второй круг US Open

Федерер одержал победу над Нагалом и вышел во второй круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

На старте US Open 2019 швейцарец Роджер Федерер обыграл представителя Индии Сумита Нагала. Матч завершился со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 32 минуты. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

За право выйти в третий раунд Роджер сразится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

В прошлом году Федерер дошёл до 1/8 финала US Open, где проиграл австралийцу Джону Миллману.

Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.

27 августа 2019 года, вторник. 04:00 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
2 : 1
Сумит Нагал
190
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
1 2 3
           
4 6 6
6 1 2
           
Чорич победил Донского в первом круге US Open и сыграет с Димитровым
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент