Федерер одержал победу над Нагалом и вышел во второй круг US Open

На старте US Open 2019 швейцарец Роджер Федерер обыграл представителя Индии Сумита Нагала. Матч завершился со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 32 минуты. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



За право выйти в третий раунд Роджер сразится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

В прошлом году Федерер дошёл до 1/8 финала US Open, где проиграл австралийцу Джону Миллману.

Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.