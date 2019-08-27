Федерер одержал победу над Нагалом и вышел во второй круг US Open
На старте US Open 2019 швейцарец Роджер Федерер обыграл представителя Индии Сумита Нагала. Матч завершился со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 32 минуты. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
За право выйти в третий раунд Роджер сразится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
В прошлом году Федерер дошёл до 1/8 финала US Open, где проиграл австралийцу Джону Миллману.
Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.
27 августа 2019 года, вторник. 04:00 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
2 : 1
190
Сумит Нагал
С. Нагал
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