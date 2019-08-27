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Барти — о первом сете на US Open-2019: это было ужасно

Барти — о первом сете на US Open-2019: это было ужасно
Теннис / US Open 2019 0

Австралийка Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате США под вторым номером, прокомментировала победу в стартовом матче. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

«Я бы предпочла выиграть проще, но рада, что смогла со всем справиться и найти нужный путь после ужасного старта. В первом сете я сама не дала себе ни одного шанса. Это было ужасно, я допустила слишком много ошибок.

В первом сете Зарина посылала мячи в неудобные позиции для меня. Я не могла атаковать. Я долгое время просто занимала нейтральное положение, пыталась захватить контроль над розыгрышем, а затем ошибалась. Зарина была очень хороша. Она подавала просто исключительно. Ближе к концу матча я стала подавать лучше и получила возможность доминировать на корте", — цитирует Барти официальный сайт турнира.

Следующей соперницей Эшли будет американка Лорен Дэвис.

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