Медведев: мне придаёт уверенности то, что я могу доставлять Джоковичу проблемы

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в первом круге Открытого чемпионата США индийца Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2, оценил игру соперника.



«Я не могу сказать, что ему нужно делать, чтобы играть стабильно на таком уровне. Я не тренер. Но отмечу, что в первом сете он играл отлично. Мне пришлось нелегко. Я рад, что смог выиграть сет со счётом 6:4. Затем качество его игры упало, но это нормально на таком уровне. Я же старался действовать стабильно на протяжении всей встречи. Ему нужно этому учиться. А как это сделать, я понятия не имею», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Даниил также объяснил, как ему удаётся столь уверенно выступать этим летом.

«Самое важное — это моя стабильность. Если честно, я в каждом матче, даже в игре с Рафой, отлично себя чувствовал, был уверен в себе. Я вынуждал соперников сомневаться в том, что они должны сделать, чтобы победить меня. Я проиграл всего два матча. Конечно, я стараюсь адаптировать свою тактику под разных соперников, особенно если они начинают вести в счёте.

Прошедшие три недели были лучшими в моей карьере. Даже в этом году у меня случались взлёты и падения на некоторых турнирах, но в прошедшие три недели их не было. Я проводил только отличные матчи. Мне придаёт уверенности то, что я могу менять игру и доставлять Джоковичу проблемы. Надеюсь, эта уверенность останется со мной на корте в ближайшие две недели или даже больше", — сказал россиянин.

Следующим соперником Медведева будет боливиец Уго Дельен.

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