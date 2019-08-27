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Кис: всегда сложно играть с кем-то впервые, не зная стиля игры

Кис: всегда сложно играть с кем-то впервые, не зная стиля игры
Теннис / US Open 2019 0

Американка Мэдисон Кис начала свою борьбу за победу в US Open 2019 с победы над Мисаки Дои из Японии со счетом 7:5, 6:0.

Во втором раунде Кис встретится с представительницей Китая Чжу Линь. Это будет первая встреча американки с Чжу.

«Я думаю, что Дои играла очень хорошо в первом сете. Я думаю, что мне удалось поднять свой уровень игры во втором. Я была счастлива выиграть в стритах. Я думаю, что Дои действительно сильный игрок, потому что она бьет ровно и так быстро. Она любит бить по углам. Первые пару подач я боролась с этим, пытаясь привыкнуть. Думаю, потом я поняла, как хочу играть с ней, и попыталась работать через середину. И все сразу стало работать немного лучше.

Всегда сложно играть с кем-то впервые. Вы на самом деле не знаете стиль игры соперника. Мой тренер сегодня посмотрел некоторые записи игр Чжу Линь, поэтому я положусь на его наставления. Надеюсь, я тоже смогу найти кое-что в Интернете, чтобы понимать, что меня ждёт», — приводит слова Кис пресс-служба WTA.

Кис доходила до финала US Open в 2017 году и полуфинала в прошлом году.

27 августа 2019 года, вторник. 05:35 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мисаки Дои
108
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
0 : 2
Мэдисон Кис
9
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
5 0  
7 6  
           
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