Кис: всегда сложно играть с кем-то впервые, не зная стиля игры

Американка Мэдисон Кис начала свою борьбу за победу в US Open 2019 с победы над Мисаки Дои из Японии со счетом 7:5, 6:0.
Во втором раунде Кис встретится с представительницей Китая Чжу Линь. Это будет первая встреча американки с Чжу.
«Я думаю, что Дои играла очень хорошо в первом сете. Я думаю, что мне удалось поднять свой уровень игры во втором. Я была счастлива выиграть в стритах. Я думаю, что Дои действительно сильный игрок, потому что она бьет ровно и так быстро. Она любит бить по углам. Первые пару подач я боролась с этим, пытаясь привыкнуть. Думаю, потом я поняла, как хочу играть с ней, и попыталась работать через середину. И все сразу стало работать немного лучше.
Всегда сложно играть с кем-то впервые. Вы на самом деле не знаете стиль игры соперника. Мой тренер сегодня посмотрел некоторые записи игр Чжу Линь, поэтому я положусь на его наставления. Надеюсь, я тоже смогу найти кое-что в Интернете, чтобы понимать, что меня ждёт», — приводит слова Кис пресс-служба WTA.
Кис доходила до финала US Open в 2017 году и полуфинала в прошлом году.
|1
|2
|3
|
|5
|0
|
|7
|6
- 27 августа 2019
-
09:23
-
09:17
-
09:03
-
09:03
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:02
-
07:34
-
07:23
-
06:51
-
05:47
-
05:36
-
04:18
-
02:59
-
00:55
-
00:41
-
00:07
- 26 августа 2019
-
23:50
-
23:19
-
22:39
-
22:19
-
21:45
-
21:24
-
21:11
-
20:40
-
20:18
-
19:57
-
19:49
-
19:10
-
18:13
-
17:55
-
17:19
-
16:05
-
15:25