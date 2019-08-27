Нисикори назвал Медведева в числе игроков, которые представляют угрозу для Big 3

Японский теннисист Кей Нисикори оценил шансы молодых игроков прервать доминирование «Большой тройки», в которую входят серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.



«Я надеюсь стать тем, кому удастся обыграть теннисистов из „Большой тройки“, но чувствую, что эти три парня всё ещё на другом уровне. Но помимо меня есть ещё и Тим, который играл в финалах турниров „Большого шлема“. В прошлом году он провёл прекрасный матч с Надалем на US Open. Пара ребят приближаются к топ-уровню.

Конечно, Саша Зверев — великолепный теннисист, как и некоторые другие молодые ребята — Феликс, Шаповалов, Кирьос. Думаю, через несколько лет ситуация изменится. Например, Медведев обыграл Джоковича и выиграл свой первый «Мастерс». Так что мы уже видим перемены. Надеюсь, что смогу тоже завоевать трофей. Важной целью для меня является победа на «Мастерсе» или на турнире «Большого шлема», — цитирует Нисикори официальный сайт US Open.