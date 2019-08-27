Джокович прокомментировал успешное начало защиты титула на US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом раунде он взял верх над представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной со счётом 6:4, 6:1, 6:4.



«На данном этапе карьеры я стараюсь выходить на пик формы именно к турнирам „Большого шлема“. Эти турниры значат больше всего в истории нашего вида спорта. Они больше всего мотивируют меня. Но, конечно, я ценю все турниры, в которых принимаю участие, особенно „Мастерсы“. Я стараюсь выступать как можно лучше.



Мой настрой не изменился. Я всегда мотивирован, сосредоточен и решителен. Я много раз оказывался в подобной ситуации и знаю, что нужно делать, чтобы пройти далеко. Я уважаю всех соперников. Сегодня мне противостоял игрок, с которым я раньше не встречался. Такое бывает не так уж часто.



Я провёл матч уверенно. Думаю, я могу играть ещё лучше, но ты всегда ожидаешь чего-то подобного от первой игры. Я надеюсь прибавить", — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.

Следующим соперником действующего чемпиона будет аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро.

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