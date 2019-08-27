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Кенин: обожаю фотографироваться с фанатами

Кенин: обожаю фотографироваться с фанатами
Теннис / US Open 2019 0

Трибуна US Open по-прежнему довольно нова для большинства любителей тенниса, но для Софьи Кенин, которая выигрывает матчи практически с момента ее постройки в 2016 году, стадион является практически родным домом.

«На самом деле я играла еще юниором на этом корте. Мне нравится этот корт, и я чувствую, что это мой счастливый стадион. У меня всё получается, поэтому я чувствую себя комфортно в этой атмосфере.

Здесь всегда много людей, которые болеют за меня, не то, чтобы все, но довольно много. Я не страдаю звездной болезнью, поэтому всегда стараюсь сфотографироваться с поклонниками или поставить автограф. Но сейчас был случай, когда я шла непосредственно на корт для игры. Меня попросили сфотографироваться, но мой охранник отказал болельщику. Это было действительно не вовремя. Но я сказала: «Извините!».

Я всегда ставлю автографы, поскольку сама не так давно была просто болельщицей, знаю, как многое значат для поклонников минуты общения с кумиром. Я помню, каково было получить заветную подпись.

Я обожаю это место. Знаете, я хочу купить квартиру здесь! В один прекрасный день я так и сделаю. Манхэттен – это место, которое я люблю, и я чувствую себя здесь как дома каждый раз, когда приезжаю сюда.

В городе люди не узнают меня. Некоторые люди узнают, но толпы фанатов за мной не бегают. На корте мне постоянно кажется, что все кричат моё имя!

Знаете, я люблю, когда со мной фотографируются. Иногда это забавно, когда поклонники пытаются сфотографировать, и они так нервничают, переворачивая камеру не той стороной, а я всегда стараюсь успокоить, говоря: «Не торопитесь». И улыбаюсь», — приводит слова Кенин пресс-служба WTA.

27 августа 2019 года, вторник. 01:05 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
20
США
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
Коко Вандевей
469
США
Коко Вандевей
К. Вандевей
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 3  
           

Кенин в первом круге US Open победила американку Коко Вандевей со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

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