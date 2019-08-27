Федерер признал, что «заржавел» из-за нехватки матчей

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, получивший на Открытом чемпионате США третий номер посева, прокомментировал победу в первом круге над индийцем Сумитом Нагалом, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Матч продолжался 2 часа 32 минуты и закончился со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Федерера.

«Сегодня я играл так, словно вместо меня играла моя борода. Я немного заржавел. Имею в виду, что вы могли увидеть, что до этого я сыграл не так много матчей. А у самого меня такое чувство, будто я провёл много игр. Не могу сказать, что чувствую своё тело.

Просто таков переход с грунта и травы на хард. Здесь нужен немного иной темп ударов. Я сыграл против грунтовика, который комфортно чувствует себя в долгих розыгрышах. Он очень хорошо справился со своей работой. Он меня впечатлил.

Откровенно говоря, я знал, что у меня будут проблемы, особенно с ритмом. Проблемы всегда будут, если подавать так плохо, как я в первом сете. Возникает давление, поскольку у соперника появляется преимущество на задней линии. Моя задача была в том, чтобы получить возможность изменить ситуацию», — цитирует слова Федерера Metro.