Джокович: на US Open у парней не из Big 3 больше всего шансов на титул

Серб Новак Джокович, посеянный под первым номером на Открытом чемпионате США, победил в матче первого круга Роберто Карбальес-Баэну. Матч продолжался 1 час 54 минуты и закончился со счётом 6:4, 6:1, 6:4 в пользу Джоковича. Во втором круге Джокович сразится с Хуаном-Игнасио Лондеро из Аргентины, который в первом круге в четырёх сетах победил американца Сэма Куэрри.
«Хотелось бы напомнить, что это последний турнир «Большого шлема» в сезоне. Некоторые игроки, возможно, устали больше других, у них меньше свежести в ногах, чем в случае, например, Австралии, где начинается сезон.
Сезон долгий, мы играем на разных покрытиях. Приходится перестраиваться, а это создаёт нагрузку на тело. Возможно, по этой причине победы достаются не только тем, кто входит в Big 3, Big 4. Как бы то ни было, дель Потро и Чилич не аутсайдеры. Они в топе одиночного разряда, выступали в финалах на других турнирах «Большого шлема». Они заслуживают как минимум ещё одного титула», — приводит слова Джоковича Sport24.co.za.
Джокович является действующим победителем US Open. Последним теннисистом не из Big 3, побеждавшим здесь, является Стэн Вавринка, завоевавший титул в 2016-м. Марин Чилич выиграл US Open в 2014 году, а Хуан Мартин дель Потро – в 2009-м.
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