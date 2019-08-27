Маррей рассказал, когда ждать прогресса в его игре

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей одержал победу в матче первого круга челленджера Rafa Nadal Open. Маррей всего один гейм отдал 17-летнему Имрану Сибилю из Франции. Матч продолжался 44 минуты и закончился со счётом 6:0, 6:1 в пользу британского теннисиста.
Маррей, продолжающий восстанавливаться после операции на бедре, перенесённой в начале 2019 года, сыграл матч на челленджере впервые с 2005 года. Это третий матч Энди после операции.
«Мне нужно играть немного быстрее, вернуться в режим игр, прежде чем я вернусь на былой уровень. Вот почему я решил выступить в турнире уровнем ниже и втянуться через матчи.
После операции прошло всего семь месяцев, а мне говорили, что лишь 9-12 месяцев спустя будут заметны улучшения. Мышцы будут выздоравливать и восстанавливаться. Надеюсь, к концу этого года я почувствую себя лучше», — цитирует Маррея Tennis365.
Во втором круге хардового челленджера на Мальорке Маррей сразится с 29-летним словаком Норбертом Гомбошем, занимающим в мировой классификации 115-е место.
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