Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA по итогам US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова, проигравшая американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США со счётом 1:6, 1:6, покинет топ-100 рейтинга WTA по итогам этих соревнований. Уроженка Нягани, занимающая 87-ю позицию в рейтинге, не смогла защитить очки за выход в 1/8 финала US Open в прошлом году.
Шарапова покинет первую сотню рейтинга впервые с октября 2017 года.
Это поражение стало 20-м для Шараповой в противостоянии с Сереной. Следующей соперницей Уильямс станет соотечественница Кэти Макнелли. Программа женского турнира US Open завершится 7 сентября.
Действующей победительницей Открытого чемпионата США является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.
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