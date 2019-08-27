Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA по итогам US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова, проигравшая американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США со счётом 1:6, 1:6, покинет топ-100 рейтинга WTA по итогам этих соревнований. Уроженка Нягани, занимающая 87-ю позицию в рейтинге, не смогла защитить очки за выход в 1/8 финала US Open в прошлом году.

Шарапова покинет первую сотню рейтинга впервые с октября 2017 года.

Это поражение стало 20-м для Шараповой в противостоянии с Сереной. Следующей соперницей Уильямс станет соотечественница Кэти Макнелли. Программа женского турнира US Open завершится 7 сентября.

Действующей победительницей Открытого чемпионата США является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

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