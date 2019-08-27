Видеообзор разгромного поражения Шараповой от Серены Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг US Open, за 59 минут проиграв американке Серене Уильямс, посеянной под восьмым номером, со счётом 1:6, 1:6. Это 20-е поражение уроженки Нягани в противостоянии с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

По итогам турнира пятикратная чемпионка мэйджоров Шарапова покинет первую сотню рейтинга WTA.

Следующей соперницей Уильямс станет соотечественница Кэти Макнелли. Программа женского турнира US Open завершится 7 сентября.

Действующей победительницей Открытого чемпионата США является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA по итогам US Open

Тарпищев — о поражении Шараповой: Маша не играла