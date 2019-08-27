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Видеообзор разгромного поражения Шараповой от Серены Уильямс на US Open

Видеообзор разгромного поражения Шараповой от Серены Уильямс на US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг US Open, за 59 минут проиграв американке Серене Уильямс, посеянной под восьмым номером, со счётом 1:6, 1:6. Это 20-е поражение уроженки Нягани в противостоянии с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

По итогам турнира пятикратная чемпионка мэйджоров Шарапова покинет первую сотню рейтинга WTA.

Следующей соперницей Уильямс станет соотечественница Кэти Макнелли. Программа женского турнира US Open завершится 7 сентября.

Действующей победительницей Открытого чемпионата США является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

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