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Победы Медведева и Джоковича, проигрыш сета Федерером — в обзоре US Open

Победы Медведева и Джоковича, проигрыш сета Федерером — в обзоре US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под пятым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2.

Действующий чемпион серб Новак Джокович (1) стартовал с победы над испанцем Роберто Карбальес-Баэной — 6:4, 6:1, 6:4.

Швейцарец Роджер Федерер (3) оказался сильнее индийца Сумита Нагала — 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Итальянец Фабио Фоньини (11) уступил хозяину кортов Райлли Опелке — 3:6, 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Японец Кей Нисикори (7) прошёл дальше на отказе аргентинца Марко Трунгеллити. Швейцарец Стэн Вавринка (23) одолел итальянца Янника Синнера — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Видеообзор матчей первого круга доступен на «Чемпионате».

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