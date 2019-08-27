Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Винус Уильямс на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об ожиданиях от матча с американкой Винус Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США. На старте соревнований первая ракетка Украины обыграла американку Уитни Осуйве со счётом 6:1, 7:5.
«Именно ради таких матчей мы и тренируемся. Это будет ещё одна прекрасная возможность для меня сразится с великой теннисисткой, легендой женского тенниса. Это будет отличный поединок. Я постараюсь сосредоточиться на том, что нужно сделать на корте.
Мы встречались пару раз, так что я немного знаю стиль её игры. Я видела немало её матчей. Мне нужно будет постараться сыграть агрессивно, потому что в противном случае она будет доминировать на корте. Хорошо, что такая встреча пройдёт на столь ранней стадии", — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.
- 27 августа 2019
-
12:26
-
12:12
-
11:49Янчук: сейчас Шарапова просто не готова Эксклюзив
-
11:40
-
11:04
-
11:04
-
10:45
-
10:35
-
10:27
-
09:54
-
09:23
-
09:17
-
09:03
-
09:03
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:02
-
07:34
-
07:23
-
06:51
-
05:47
-
05:36
-
04:18
-
02:59
-
00:55
-
00:41
-
00:07
- 26 августа 2019
-
23:50
-
23:19
-
22:39
-
22:19
-
21:45
-
21:24
-
21:11