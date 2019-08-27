Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Винус Уильямс на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об ожиданиях от матча с американкой Винус Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США. На старте соревнований первая ракетка Украины обыграла американку Уитни Осуйве со счётом 6:1, 7:5.



«Именно ради таких матчей мы и тренируемся. Это будет ещё одна прекрасная возможность для меня сразится с великой теннисисткой, легендой женского тенниса. Это будет отличный поединок. Я постараюсь сосредоточиться на том, что нужно сделать на корте.

Мы встречались пару раз, так что я немного знаю стиль её игры. Я видела немало её матчей. Мне нужно будет постараться сыграть агрессивно, потому что в противном случае она будет доминировать на корте. Хорошо, что такая встреча пройдёт на столь ранней стадии", — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.