Александрова прокомментировала выход во второй круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над австралийкой Самантой Стосур в первом круге Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 6:3. В мае соперницы встречались во втором раунде «Ролан Гаррос». В том матче россиянка победила со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

«По счёту в этот раз, может, получилось и легче, но по игре я бы не сказала, что было проще. В первом сете у неё не особо получалась игра, но во втором она разыгралась. Мне уже было намного сложнее. Увидев, что попала на Стосур, ничего особенного не думала. Нужно на каждый матч настраиваться, каких-то особых мыслей не было. Возможно, тот наш последний матч вспомнила.

Помогло ли что-то с того матча? Здесь не грунт, что уже хорошо. В принципе, помогли какие-то аспекты, например, подача и тактический план.

Ветер мешал больше, чем жара. Жара мне особо не мешает, а вот ветер, когда мячик на подаче сдувает в разные стороны, это немного неприятно", — сказала Александрова в интервью Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».

Следующей соперницей Екатерины будет китаянка Чжан Шуай.

