Медведев: не играть неделю — это хорошо

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в первом круге Открытого чемпионата США представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2, рассказал, как воспринял неделю отдыха после трёх подряд недель выступления на турнирах. Даниил выиграл один из этих трёх турниров — в Цинциннати.
«Каково было неделю не играть? На самом деле, хорошо. Особенно это было видно после финала в Цинциннати. Я всё время говорю, если бы до турнира меня кто-то спросил о праздновании, я бы сказал, что валялся бы, кидал ракетки от радости. В итоге я просто подал этот эйс и понял: „всё! Наконец-то, отдых.Турнир закончен“. Была, естественно, радость от результата. Но и радость от возможности неделю спокойно потренироваться, подготовиться к турниру без, не проводя матчи, которые, конечно, очень нервные», — сказал Медведев в интервью Eurosport.
Видео доступно на «Чемпионате».
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