Осака: надеюсь, моё половое созревание не окончено. Выгляжу как курица
Первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака призналась, что переживает из-за собственной внешности.
«Я действительно надеюсь, что период полового созревания не думает, что со мной закончил. Лучше бы он вернулся и завершил начатое. Пока же я выгляжу как неприправленная курица», — написала Осака в своём «твиттере».
В первом круге Открытого чемпионата США действующая чемпионка сыграет с россиянкой Анной Блинковой. Эта встреча состоится сегодня, 27 августа. Победительница матча сыграет либо с австралийкой Астрой Шармой, либо с Магдой Линетт из Польши.
В нынешнем сезоне японка выиграла один турнир — Australian Open. В прошлогоднем финале US Open Наоми победила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.
Осака призналась, что завидует бэкхенду Джоковича
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