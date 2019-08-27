Мужа Серены раскритиковали за футболку с намёком на допинговое прошлое Шараповой

Алексис Оганян, муж 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, оказался в центре скандала после матча супруги с россиянкой Марией Шараповой в первом круге US Open. Он был на трибуне в футболке с аббревиатурой DARE (Drug Abuse Resistance Education) — программы антинаркотического воспитания учащихся в США, сообщает Daily Mail.

Фото доступно в «твиттере» Daily Mail Femail.

Многие болельщики сочли это намёком на допинговое прошлое россиянки, которая отбыла дисквалификацию за употребление мельдония. В частности, один из пользователей назва такой поступок Оганяна «неуважительным».

«Муж Серены по-настоящему ужасен. Он не проявляет уважения. Именно из-за таких людей поражения больнее», — написал другой.

Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову со счётом 6:1, 6:1.

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