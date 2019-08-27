Аргентинский судья, работавший на финале Уимблдона, уволен из-за интервью
Аргентинский арбитр Дэмиен Стейнер, обслуживавший финальный матч Уимблдона-2019 между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером, был уволен ATP за ряд интервью на родине, сообщает WAToday.
44-летний Стейнер нарушил одно из правил ATP, несколько раз пообщавшись с представителями СМИ без предварительного разрешения со стороны ассоциации.
В прошлом году португальский арбитр Карлос Рамос, работавший на скандальном финале US Open между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой, не получил разрешения на публичные заявления по поводу своей работы, несмотря на многочисленные запросы об интервью. Рамос, оштрафовавший на гейм Серену, не будет обслуживать матчи с участием сестёр Уильямс на стартовавшем US Open.
Арбитр Рамос не будет работать на матчах сестёр Уильямс на US Open
- 27 августа 2019
-
16:57
-
16:08
-
15:14
-
14:48
-
14:11
-
13:33
-
13:01
-
12:39
-
12:26
-
12:12
-
11:49Янчук: сейчас Шарапова просто не готова Эксклюзив
-
11:40
-
11:04
-
11:04
-
10:45
-
10:35
-
10:27
-
09:54
-
09:23
-
09:17
-
09:03
-
09:03
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:02
-
07:34
-
07:23
-
06:51
-
05:47
-
05:36
-
04:18
-
02:59
-
00:55
-
00:41
Партнерский контент