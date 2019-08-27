Аргентинский судья, работавший на финале Уимблдона, уволен из-за интервью

Аргентинский арбитр Дэмиен Стейнер, обслуживавший финальный матч Уимблдона-2019 между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером, был уволен ATP за ряд интервью на родине, сообщает WAToday.

44-летний Стейнер нарушил одно из правил ATP, несколько раз пообщавшись с представителями СМИ без предварительного разрешения со стороны ассоциации.

В прошлом году португальский арбитр Карлос Рамос, работавший на скандальном финале US Open между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой, не получил разрешения на публичные заявления по поводу своей работы, несмотря на многочисленные запросы об интервью. Рамос, оштрафовавший на гейм Серену, не будет обслуживать матчи с участием сестёр Уильямс на стартовавшем US Open.