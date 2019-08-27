Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Аргентинский судья, работавший на финале Уимблдона, уволен из-за интервью

Аргентинский судья, работавший на финале Уимблдона, уволен из-за интервью
Теннис / US Open 2019 0

Аргентинский арбитр Дэмиен Стейнер, обслуживавший финальный матч Уимблдона-2019 между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером, был уволен ATP за ряд интервью на родине, сообщает WAToday.

44-летний Стейнер нарушил одно из правил ATP, несколько раз пообщавшись с представителями СМИ без предварительного разрешения со стороны ассоциации.

В прошлом году португальский арбитр Карлос Рамос, работавший на скандальном финале US Open между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой, не получил разрешения на публичные заявления по поводу своей работы, несмотря на многочисленные запросы об интервью. Рамос, оштрафовавший на гейм Серену, не будет обслуживать матчи с участием сестёр Уильямс на стартовавшем US Open.

Арбитр Рамос не будет работать на матчах сестёр Уильямс на US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент