Федерер третьим после Надаля и Джоковича квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер квалифицировался на Итоговый турнир ATP после победы над индийцем Самитом Нагалом со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4 в первом круге US Open.
«С нетерпением жду возможности вернуться в Лондон и сыграть на арене О2. Это одна из главных целей. Нравится соперничать там с другими топ-теннисистами», – цитирует Федерера пресс-служба ATP.
38-летний спортсмен обновил свой рекорд – он выступит на ATP Finals в 17-й раз. Соревнования пройдут в Лондоне с 10 по 17 ноября. Ранее туда квалифицировались серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.
Во втором круге Открытого чемпионата США Федерер встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины. Турнир завершится 8 сентября. Действующим чемпионом US Open является Джокович.
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