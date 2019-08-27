Первая ракетка США отреагировал на увольнение судьи из-за интервью

Американский теннисист Джон Иснер остался недоволен увольнением из ATP аргентинского арбитра Дэмиена Стейнера.

«Не знаю всех подробностей этой истории, но это кажется абсурдным. Стейнер – фантастический судья, который нравится всем игрокам», – написал 34-летний Иснер в „Твиттере“.

Стейнер был уволен ATP за ряд интервью на родине. 44-летний судья нарушил одно из правил, несколько раз пообщавшись с представителями СМИ без предварительного разрешения со стороны ассоциации.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата США Иснер сыграет с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом. Матч пройдёт сегодня, 27 августа.

Действующим чемпионом US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 8 сентября.