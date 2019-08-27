Первая ракетка США отреагировал на увольнение судьи из-за интервью
Американский теннисист Джон Иснер остался недоволен увольнением из ATP аргентинского арбитра Дэмиена Стейнера.
«Не знаю всех подробностей этой истории, но это кажется абсурдным. Стейнер – фантастический судья, который нравится всем игрокам», – написал 34-летний Иснер в „Твиттере“.
Стейнер был уволен ATP за ряд интервью на родине. 44-летний судья нарушил одно из правил, несколько раз пообщавшись с представителями СМИ без предварительного разрешения со стороны ассоциации.
Напомним, в первом круге Открытого чемпионата США Иснер сыграет с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом. Матч пройдёт сегодня, 27 августа.
Действующим чемпионом US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 8 сентября.
Аргентинский судья, работавший на финале Уимблдона, уволен из-за интервью
- 27 августа 2019
-
18:35
-
17:58
-
17:33
-
16:57
-
16:08
-
15:14
-
14:48
-
14:11
-
13:33
-
13:01
-
12:39
-
12:26
-
12:12
-
11:49Янчук: сейчас Шарапова просто не готова Эксклюзив
-
11:40
-
11:04
-
11:04
-
10:45
-
10:35
-
10:27
-
09:54
-
09:23
-
09:17
-
09:03
-
09:03
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:02
-
07:34
-
07:23
-
06:51
-
05:47
-
05:36
-
04:18
Партнерский контент