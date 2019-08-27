Джокович: Типсаревич был образцом для моего поколения

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал завершение карьеры соотечественником Янко Типсаревичем в ноябре 2019 года.



«У нас с ним дружеские отношения, поэтому я узнал об этом раньше. Я знаю Янко с девяти-десяти лет, играл с ним и против него. Мы пережили много незабываемых моментов.

Типсаревич всегда был образцом для моего поколения и всех молодых сербских игроков. Его карьера была многообещающей. Он показал себя очень хорошо. Два года провёл в топ-10, четвертьфиналы ТБШ. Здесь сыграл напряжённые и затяжные матчи с Роджером и мной.

Янко – честный человек, он откровенно говорит о том, что думает. Он всегда боролся за справедливость и права игроков.

Жаль, что он уходит. Но учитывая нагрузки, которые его организм перенёс за последние три года, это можно понять. У Янко много травм и операций. К сожалению, ему не удалось вернуться на прежний уровень. Желаю ему всего наилучшего. Уверен, после тенниса у него всё выйдет", — приводит слова Джоковича пресс-служба US Open.