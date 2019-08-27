Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кудерметова потерпела поражение на старте Открытого чемпионата США

Кудерметова потерпела поражение на старте Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть первый круг US Open 2019. Она в двух сетах уступила американке Франческе ди Лоренцо, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Кудерметова выполнила 2 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. Её визави 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей ди Лоренцо станет либо немка Юлия Гёргес, либо представительница России Наталья Вихлянцева.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open. Женщины. Первый круг
Дениса Аллертова (Чехия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 2:6, 4:6.
Мэнди Минелла (Люксембург) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — 3:6, 2:6.

27 августа 2019 года, вторник. 18:05 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Франческа ди Лоренцо
125
США
Франческа ди Лоренцо
Ф. ди Лоренцо
2 : 0
Вероника Кудерметова
51
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 2  
           
27 августа 2019 года, вторник. 18:05 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дениса Аллертова
280
Чехия
Дениса Аллертова
Д. Аллертова
0 : 2
Петра Квитова
6
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
27 августа 2019 года, вторник. 18:05 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
142
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
0 : 2
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
Рублёв и Циципас в ожидании первой серьёзной битвы. Матчи 2-го дня US Open
Сражению вчерашних юниоров доверяют главные площадки US Open. Организаторы турнира просто так ничего не делают.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент