Кудерметова потерпела поражение на старте Открытого чемпионата США

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть первый круг US Open 2019. Она в двух сетах уступила американке Франческе ди Лоренцо, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Кудерметова выполнила 2 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. Её визави 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей ди Лоренцо станет либо немка Юлия Гёргес, либо представительница России Наталья Вихлянцева.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open. Женщины. Первый круг

Дениса Аллертова (Чехия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 2:6, 4:6.

Мэнди Минелла (Люксембург) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — 3:6, 2:6.