Вихлянцева уступила Гёргес на старте US Open, выиграв первый сет со счётом 6:1

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге Открытого чемпионата США по теннису в трёх сетах проиграла немке Юлии Гёргес со счётом 6:1, 1:6, 6:7 (1:7). Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.
Вихлянцева выполнила 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. В активе Гёргес 9 подач навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.
За выход в третий круг соревнований Гёргес поборется с американкой Франческо ди Лоренцо.
US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.
US Open. Женщины. Первый круг
Александра Крунич (Сербия) — Елена Остапенко (Латвия) — 3:6, 6:7 (7:9).
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