Вихлянцева уступила Гёргес на старте US Open, выиграв первый сет со счётом 6:1

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге Открытого чемпионата США по теннису в трёх сетах проиграла немке Юлии Гёргес со счётом 6:1, 1:6, 6:7 (1:7). Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Вихлянцева выполнила 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. В активе Гёргес 9 подач навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг соревнований Гёргес поборется с американкой Франческо ди Лоренцо.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open. Женщины. Первый круг

Александра Крунич (Сербия) — Елена Остапенко (Латвия) — 3:6, 6:7 (7:9).