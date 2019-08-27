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Вихлянцева уступила Гёргес на старте US Open, выиграв первый сет со счётом 6:1

Вихлянцева уступила Гёргес на старте US Open, выиграв первый сет со счётом 6:1
Теннис / US Open 2019 0

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге Открытого чемпионата США по теннису в трёх сетах проиграла немке Юлии Гёргес со счётом 6:1, 1:6, 6:7 (1:7). Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Вихлянцева выполнила 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. В активе Гёргес 9 подач навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг соревнований Гёргес поборется с американкой Франческо ди Лоренцо.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open. Женщины. Первый круг
Александра Крунич (Сербия) — Елена Остапенко (Латвия) — 3:6, 6:7 (7:9).

27 августа 2019 года, вторник. 18:05 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Юлия Гёргес
30
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
2 : 1
Наталья Вихлянцева
98
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
1 2 3
           
1 6 7
6 1 6
           
27 августа 2019 года, вторник. 18:10 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Александра Крунич
97
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
0 : 2
Елена Остапенко
77
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
1 2 3
           
3 6  
6 7  
           
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