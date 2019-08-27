Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Блинкова не смогла обыграть Осаку в первом круге Открытого чемпионата США

Блинкова не смогла обыграть Осаку в первом круге Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступления на US Open 2019 в женском одиночном разряде. Она в трёх сетах проиграла японке Наоми Осаке со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

Блинкова выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. В активе первой ракетки мира 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Осака поспорит с Магдой Линетт из Польши.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования выиграла Осака. В финальном матче она победила американку Серену Уильямс.

US Open. Женщины. Первый круг
Паула Бадоса-Хиберт (Испания, LL) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — 4:6, 2:6.

27 августа 2019 года, вторник. 19:15 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
Анна Блинкова
84
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
1 2 3
           
6 6 5 6
4 7 7 2
           
27 августа 2019 года, вторник. 19:50 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Паула Бадоса-Хиберт
91
Испания
Паула Бадоса-Хиберт
П. Бадоса-Хиберт
0 : 2
Кики Бертенс
7
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
Рублёв и Циципас в ожидании первой серьёзной битвы. Матчи 2-го дня US Open
Сражению вчерашних юниоров доверяют главные площадки US Open. Организаторы турнира просто так ничего не делают.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент