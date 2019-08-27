Блинкова не смогла обыграть Осаку в первом круге Открытого чемпионата США
Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступления на US Open 2019 в женском одиночном разряде. Она в трёх сетах проиграла японке Наоми Осаке со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.
Блинкова выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. В активе первой ракетки мира 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в третий круг Осака поспорит с Магдой Линетт из Польши.
US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования выиграла Осака. В финальном матче она победила американку Серену Уильямс.
US Open. Женщины. Первый круг
Паула Бадоса-Хиберт (Испания, LL) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — 4:6, 2:6.
27 августа 2019 года, вторник. 19:15 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
1
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
84
Анна Блинкова
А. Блинкова
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|6
|
|4
|7 7
|2
27 августа 2019 года, вторник. 19:50 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
91
Паула Бадоса-Хиберт
П. Бадоса-Хиберт
0 : 2
7
Кики Бертенс
К. Бертенс
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
Рублёв и Циципас в ожидании первой серьёзной битвы. Матчи 2-го дня US Open
Сражению вчерашних юниоров доверяют главные площадки US Open. Организаторы турнира просто так ничего не делают.
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