Блинкова не смогла обыграть Осаку в первом круге Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступления на US Open 2019 в женском одиночном разряде. Она в трёх сетах проиграла японке Наоми Осаке со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

Блинкова выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. В активе первой ракетки мира 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Осака поспорит с Магдой Линетт из Польши.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования выиграла Осака. В финальном матче она победила американку Серену Уильямс.

US Open. Женщины. Первый круг

Паула Бадоса-Хиберт (Испания, LL) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — 4:6, 2:6.