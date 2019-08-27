А. Зверев появился на US Open в футболке мюнхенской «Баварии»
Немецкий теннисист Александр Зверев появился на кортах Открытого чемпионата США в экипировке мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
«Берегись, Томас Мюллер. «Бавария», Звереву по силам пройти отбор?» — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» US Open.
В первом круге турнира Зверев играет с представителем Молдавии Раду Алботом. На текущий момент немец выиграл два сета — 6:1, 6:3.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович является действующим чемпионом US Open. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.
Запись доступна на странице US Open в «Твиттере».
Зверев: я ни в какой степени не фаворит US Open, это снимает с меня давление
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