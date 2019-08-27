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Видео: безумная радость Рублёва после победы на тай-брейке в матче с Циципасом

Видео: безумная радость Рублёва после победы на тай-брейке в матче с Циципасом
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не сдерживал радостных эмоций по ходу поединка первого круга US Open с греком Стефаносом Циципасом.

После двух партий счёт был равный — 1-1. В третьем сете уроженец Москвы проигрывал на тай-брейке — 6:7, но затем выиграл три очка подряд и завершил третий сет в свою пользу.

Победитель этого матча во втором раунде Открытого чемпионата США встретится либо с американцем Бьорном Фрэтэнджело, либо с представителем Франции Жилем Симоном.

Серб Новак Джокович является действующим чемпионом US Open. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.

Видео доступно в «Твиттере» US Open.

Рублёв и Циципас в ожидании первой серьёзной битвы. Матчи 2-го дня US Open
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