Видео: безумная радость Рублёва после победы на тай-брейке в матче с Циципасом

Российский теннисист Андрей Рублёв не сдерживал радостных эмоций по ходу поединка первого круга US Open с греком Стефаносом Циципасом.

После двух партий счёт был равный — 1-1. В третьем сете уроженец Москвы проигрывал на тай-брейке — 6:7, но затем выиграл три очка подряд и завершил третий сет в свою пользу.

Победитель этого матча во втором раунде Открытого чемпионата США встретится либо с американцем Бьорном Фрэтэнджело, либо с представителем Франции Жилем Симоном.

Серб Новак Джокович является действующим чемпионом US Open. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.

Видео доступно в «Твиттере» US Open.