Рублёв в упорной борьбе победил Циципаса и прошёл во второй круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису. В четырёх сетах он взял верх над греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 58 минут.

За выход в третий круг Рублёв поборется либо с американцем Бьорном Фрэтэнджело, либо с представителем Франции Жилем Симоном.

Серб Новак Джокович является действующим чемпионом US Open. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США проходят с 26 августа по 8 сентября.

US Open. Мужчины. Первый круг

Мартин Клижан (Словакия) — Марин Чилич (Хорватия, 22) — 3:6, 2:6, 6:7 (6:8)