Рублёв в упорной борьбе победил Циципаса и прошёл во второй круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису. В четырёх сетах он взял верх над греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 58 минут.
За выход в третий круг Рублёв поборется либо с американцем Бьорном Фрэтэнджело, либо с представителем Франции Жилем Симоном.
Серб Новак Джокович является действующим чемпионом US Open. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США проходят с 26 августа по 8 сентября.
US Open. Мужчины. Первый круг
Мартин Клижан (Словакия) — Марин Чилич (Хорватия, 22) — 3:6, 2:6, 6:7 (6:8)
27 августа 2019 года, вторник. 18:05 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
8
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 : 3
43
Андрей Рублёв
А. Рублёв
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|7 7
|6 7
|5
|
|6
|6 5
|7 9
|7
27 августа 2019 года, вторник. 19:35 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
83
Мартин Клижан
М. Клижан
0 : 3
23
Марин Чилич
М. Чилич
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|2
|6 6
|
|6
|6
|7 8
Рублёв и Циципас в ожидании первой серьёзной битвы. Матчи 2-го дня US Open
Сражению вчерашних юниоров доверяют главные площадки US Open. Организаторы турнира просто так ничего не делают.
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