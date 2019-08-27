Павлюченкова стала участницей второго круга Открытого чемпионата США

Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом круге US Open 2019. Она в двух сетах обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:1, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

Павлюченкова выполнила 1 эйс, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Её визави дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под седьмым номером.

Открытый чемпионат США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.