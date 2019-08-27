Рублёв победил третьего игрока топ-10 рейтинга ATP за два месяца
Российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Открытом чемпионата США, обыграв восьмую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.
Уроженец Москвы одержал четвёртую победу в карьере над игроками топ-10 и третью — в 2019 году. Напомним, в июле в Гамбурге 21-летний россиянин обыграл австрийца Доминика Тима, а в начале августа взял верх над швейцарцем Роджером Федерером на «Мастерсе» в Цинциннати.
На US Open 2017 Рублёв дошёл до четвертьфинала.
Серб Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи проходят с 26 августа по 8 сентября.
Рублёв и Циципас в ожидании первой серьёзной битвы. Матчи 2-го дня US Open
Сражению вчерашних юниоров доверяют главные площадки US Open. Организаторы турнира просто так ничего не делают.
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