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Рублёв победил третьего игрока топ-10 рейтинга ATP за два месяца

Рублёв победил третьего игрока топ-10 рейтинга ATP за два месяца
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Открытом чемпионата США, обыграв восьмую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.

Уроженец Москвы одержал четвёртую победу в карьере над игроками топ-10 и третью — в 2019 году. Напомним, в июле в Гамбурге 21-летний россиянин обыграл австрийца Доминика Тима, а в начале августа взял верх над швейцарцем Роджером Федерером на «Мастерсе» в Цинциннати.

На US Open 2017 Рублёв дошёл до четвертьфинала.

Серб Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи проходят с 26 августа по 8 сентября.

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