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Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open

Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open
Теннис / US Open 2019 0

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг US Open-2019, уступив в пяти сетах канадцу Вашеку Поспишилу — 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.

Спортсмены провели на корте 3 часа 50 минут. На счету Хачанова 7 эйсов, 37 виннеров, 10 двойных и 38 невынужденных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Канадский теннисист подал на вылет 15 раз, заработал 53 виннера, совершил 7 двойных и 61 невынужденную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде турнира Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, в трёх сетах переиграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2.

Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.

27 августа 2019 года, вторник. 22:45 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Вашек Поспишил
216
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
3 : 2
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3 4 5
               
4 7 7 4 6
6 5 5 6 3
               
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