Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг US Open-2019, уступив в пяти сетах канадцу Вашеку Поспишилу — 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.
Спортсмены провели на корте 3 часа 50 минут. На счету Хачанова 7 эйсов, 37 виннеров, 10 двойных и 38 невынужденных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Канадский теннисист подал на вылет 15 раз, заработал 53 виннера, совершил 7 двойных и 61 невынужденную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6.
В следующем раунде турнира Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, в трёх сетах переиграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2.
Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.
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