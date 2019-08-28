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Зверев победил Албота в пяти сетах и вышел во второй круг US Open

Зверев победил Албота в пяти сетах и вышел во второй круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. В первом круге Зверев, посеянный под 6-м номером, переиграл в пяти сетах уроженца Молдовы Раду Албота — 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2.

Поединок продолжался 3 часа 10 минут. На счету Зверева 9 подач на вылет, 49 виннеров, 8 двойных и 57 невынужденных ошибок, а также 9 реализованных брейк-пойнтов из 19. Албот сделал 3 эйса, чисто выиграл 27 мячей, допустил 9 двойных и 59 невынужденных ошибок, а также совершил 5 брейк-пойнтов из 7.

Во втором раунде турнира немецкий спорстмен русского происхождения сразится с победителем пары Иво Карлович (Хорватия) — Фрэнсис Тиафо (США).

Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович.

27 августа 2019 года, вторник. 21:25 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3 : 2
Раду Албот
41
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 2 3 4 5
               
6 6 3 4 6
1 3 6 6 2
               
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