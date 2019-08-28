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Надаль обыграл Миллмана и вышел во второй раунд US Open

Надаль обыграл Миллмана и вышел во второй раунд US Open
Теннис / US Open 2019 0

Испанец Рафаэль Надаль, являющийся второй ракеткой мира, спокойно вышел во второй круг Открытого чемпионата США по тенниса, переиграв в трёх сетах австралийца Джона Миллмана — 6:3, 6:2, 6:2.

Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 21 виннер, 3 двойные и 31 невынужденная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Миллман подал на вылет 4 раза, не допустил ни одной двойной ошибки, чисто выиграл 17 мячей, однако совершил 22 невынужденных ошибки и упустил 3 брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира Надаль сыграет с ещё одним уроженцем австралии Танаси Коккинакисом.

Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

28 августа 2019 года, среда. 02:15 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Джон Миллман
60
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
0 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
3 2 2    
6 6 6    
               
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