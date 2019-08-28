Надаль обыграл Миллмана и вышел во второй раунд US Open

Испанец Рафаэль Надаль, являющийся второй ракеткой мира, спокойно вышел во второй круг Открытого чемпионата США по тенниса, переиграв в трёх сетах австралийца Джона Миллмана — 6:3, 6:2, 6:2.
Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 21 виннер, 3 двойные и 31 невынужденная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Миллман подал на вылет 4 раза, не допустил ни одной двойной ошибки, чисто выиграл 17 мячей, однако совершил 22 невынужденных ошибки и упустил 3 брейк-пойнта.
В следующем раунде турнира Надаль сыграет с ещё одним уроженцем австралии Танаси Коккинакисом.
Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
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