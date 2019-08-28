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Возняцки обыграла Яфань в первом раунде US Open

Возняцки обыграла Яфань в первом раунде US Open
Теннис / US Open 2019 0

Двукратная финалистка US Open датчанка Каролина Возняцки победила на старте US Open-2019. В первом круге соперницей 19-й сеяной Возняцки была китаянка Ван Яфань. Матч завершился со счётом 1:6, 7:5, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 9 минут.

На счету Возняцки 3 эйса, 34 виннера, 1 двойная и 26 невынужденных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Ван Яфань подала на вылет 2 раза, заработала 37 виннеров, совершила 3 двойные и 35 невынужденных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Возняцки встретится также с двукратной финалисткой US Open Даниэль Коллинз.

Открытый чемпионат США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

27 августа 2019 года, вторник. 22:55 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
2 : 1
Ван Яфань
50
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
1 2 3
           
1 7 6
6 5 3
           
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