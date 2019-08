Возняцки обыграла Яфань в первом раунде US Open

Двукратная финалистка US Open датчанка Каролина Возняцки победила на старте US Open-2019. В первом круге соперницей 19-й сеяной Возняцки была китаянка Ван Яфань. Матч завершился со счётом 1:6, 7:5, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 9 минут.



На счету Возняцки 3 эйса, 34 виннера, 1 двойная и 26 невынужденных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Ван Яфань подала на вылет 2 раза, заработала 37 виннеров, совершила 3 двойные и 35 невынужденных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 8.



Во втором круге Возняцки встретится также с двукратной финалисткой US Open Даниэль Коллинз.



Открытый чемпионат США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.